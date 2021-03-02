Fenerbahçe'de Caner Erkin için süresiz değil ama geçici kadro dışı kararı verildi. Caner bu hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. Bir sonraki maçta da kadroda olmayacak olan sol bek için nihai karar daha sonra verilecek. Caner Erkin'in Erol Bulut'tan ve takım arkadaşlarından özür dilemesi bekleniyor.