Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi
Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin için karar verildi. Oyuncu disiplin sorunları nedeniyle bu hafta sonuna kadar antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacak.
02 Mart 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Caner Erkin için süresiz değil ama geçici kadro dışı kararı verildi. Caner bu hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. Bir sonraki maçta da kadroda olmayacak olan sol bek için nihai karar daha sonra verilecek. Caner Erkin'in Erol Bulut'tan ve takım arkadaşlarından özür dilemesi bekleniyor.