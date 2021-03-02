Futbol Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi

Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi

Futbol

Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar verildi

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin için karar verildi. Oyuncu disiplin sorunları nedeniyle bu hafta sonuna kadar antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacak.

02 Mart 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'de Caner Erkin için süresiz değil ama geçici kadro dışı kararı verildi. Caner bu hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. Bir sonraki maçta da kadroda olmayacak olan sol bek için nihai karar daha sonra verilecek. Caner Erkin'in Erol Bulut'tan ve takım arkadaşlarından özür dilemesi bekleniyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İrfan Can Kahveci: Fenerbahçeli olduğumu tüm yakın çevrem biliyor