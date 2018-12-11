Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, gün geçtikçe takım üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Bunun son örneği, 3-0 kaybedilen Akhisar maçının devre arasında yaşandı. Teknik direktör Koeman devre arasında soyunma odasında takıma taktik konuşması yapıyordu. Tam bu sırada kapı açıldı ve içeri Damien Comolli girdi. Koeman'ın konuşmasının ardından kimseye söz vermeden bir anda bağırmaya başladı.

KOEMAN SUSKUN KALDI

Fransız Sportif Direktör, "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, bir an önce toparlanın. Bu maçı kazanmak zorundasınız. Sahada yürüyorsunuz" şeklinde futbolcuları aşağılayan ifadeler kullandı. Ardından kapıyı hızlıca çarpıp gitti. Comolli'nin bu hareketi sonrası Koeman oldukça sinirlendi ancak futbolcuların önünde olduğu için konuşmamayı tercih etti.

BÖYLE Mİ ÇÖZÜM BULACAK?

Bazı futbolcular ise Comolli'nin bu tavrına tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli oyuncuların Comolli'nin bağırışları sonrasında, "Bu yaptığı da neydi şimdi? Bize bağırıp çağırıp gitti. Böyle çözüme ulaşacağını mı sanıyor? Gün geçtikçe tuhaflaşıyor ve iyice dengesini kaybediyor" şeklinde ifadeler kullandığı gelen bilgiler arasında.

'SEN DE OTOBÜSLE GİDİYORSUN COMOLLİ!'

Akhisar mağlubiyeti sonrası Sportif Direktör Comolli de Başkan Ali Koç'un hedefindeydi. İstanbul'da ve deplasman maçlarında normal şartlarda yönetim kafilesi içinde yer alan Comolli, son yenilgi sonrası futbolcularla birlikte 'otobüs' cezasına çarptırıldı. Koç, maçtan sonra Fransız futbol adamına "Sen de otobüsle gidiyorsun" diyerek, Comolli'yi takım otobüsüne yolladı. Bu arada Ersun Yonal ile anlaşan sarılacivertli yönetimin, idari menajerliğe de Volkan Ballı'yı getireceği öğrenildi.