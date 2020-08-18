Fenerbahçe'de corona virüs test sonuçları negatif çıktı
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
18 Ağustos 2020, Salı 19:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.
AA
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