Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.

AA







