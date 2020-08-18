Futbol Fenerbahçe'de corona virüs test sonuçları negatif çıktı

Fenerbahçe'de corona virüs test sonuçları negatif çıktı

Futbol

Fenerbahçe'de corona virüs test sonuçları negatif çıktı

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

18 Ağustos 2020, Salı 19:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.

AA


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