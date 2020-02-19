Futbol Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Futbol

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

19 Şubat 2020, Çarşamba 22:24 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dörder takım halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

AA

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