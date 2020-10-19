Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.

AA







