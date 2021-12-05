Futbol Fenerbahçe’de Gustavo 36 gün sonra ilk 11’de

Fenerbahçe’de Gustavo 36 gün sonra ilk 11’de

Futbol

Fenerbahçe’de Gustavo 36 gün sonra ilk 11’de

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara döndü.

05 Aralık 2021, Pazar 19:13 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo formasına kavuştu.

Ligin 11. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu, 36 gün takımından uzak kalmış ve 5 maç kaçırmıştı. Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha, Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından Çaykur Rizespor mücadelesinde 11’de görevlendirildi.

İSTANBUL (İHA)


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