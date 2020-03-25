Fenerbahçe'de iki corona virüs bulgusuna rastlandı
Fenerbahçe takım halinde corona virüs testine girmek amacıyla Samandıra'da toplanmıştı. İşlemler bitti ve kulüp bir futbolcu ile bir sağlık çalışanında corona virüs bulgularına rastlandığını resmen açıkladı.
25 Mart 2020, Çarşamba 16:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"
Fenerbahçe'de corona virüs bulgularına rastlanan isimlerle ilgili henüz açıklama gelmedi.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1242798143332286464