Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez 15. haftayı düşme hattında tamamladı. Ayrıca 15 maçta 14 puan topladığı bir sezon 2 puanlık sistemde bile yok. Bugün Kayseri, Kasımpaşa deplasmanında kazanırsa, Fenerbahçe 17. sıraya inecek.

COMOLLI'NİN TRANSFERLERİ

İlk 10 dakikada Slimani ile iki kez Akhisar kalesine geldiler ancak final vuruşları etkisizdi. Yedikleri golden sonra takım oyununda kopmalar yaşandı. Devre sonuna kadar Akhisar kalesinde ciddi bir tehlike olmadı. Benzia’nın oyuna girmesiyle; Isla, savunmadaki yerine döndü, Ekici hücum hattına biraz daha yanaştı. Orta alanda daha fazla top yapmaya başladılar. Ama ilk yarıdaki tablonun benzeri yaşandı. Bu defa da Skrtel’in hatasında 2. gol geldi. Regattin, uzatmada 3. şoku yaşattı. Esas şok maç sonu yaşandı. Averajla Erzurum’un altında kalan Fener, 16. sıraya, düşme hattına indi. Fenerbahçe'de yeni transferler ise yine etkisizdi.

TAKIM OTOBÜSLE DÖNDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yenilen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı. 60’ta stadı terk eden Başkan Ali Koç, 80’de tekrar tribüne döndü. Maçtan sonra kızgın bir şekilde soyunma odasına giren Başkan Ali Koç, futbolcuların yüzüne tek tek baktıktan sonra çok sert çıktı ve “İstanbul’a uçakla değil otobüsle dönün. Yarınki izin de iptal, idman var” dedi. Koç daha sonra soyunma odasından sinirli bir şekilde çıktı. Koç’un bu kararı sonrası sportif direktör Comolli, teknik heyet ve futbolcular stat kapısında bekleyen takım otobüsüne bindi. 380 kilometrelik İstanbul yolculuğu 4 saati geçti.