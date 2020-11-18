Futbol Fenerbahçe'de Semih Şentürk futbol akademisi antrenörlüğüne getirildi

Fenerbahçe'de Semih Şentürk futbol akademisi antrenörlüğüne getirildi

Futbol

Fenerbahçe'de Semih Şentürk futbol akademisi antrenörlüğüne getirildi

Fenerbahçe Kulübü'nün eski futbolcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisi antrenörlüğüne getirildi.

18 Kasım 2020, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını 'genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisinde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe futbol akademisi antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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