Futbol Fenerbahçe'de Serdar Dursun elmacık kemiğinden ameliyat oldu

Fenerbahçe'de Serdar Dursun elmacık kemiğinden ameliyat oldu

Futbol

Fenerbahçe'de Serdar Dursun elmacık kemiğinden ameliyat oldu

Fenerbahçe, Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Serdar Dursun, maça sonradan girip sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

13 Şubat 2022, Pazar 16:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ameliyat olduğunu açıkladı. Serdar Dursun, maça sonradan girip elmacık kemiğinden sakatlanmış ve yüzü şiştiği için oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle ameliyat oldu."

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