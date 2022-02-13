Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ameliyat olduğunu açıkladı. Serdar Dursun, maça sonradan girip elmacık kemiğinden sakatlanmış ve yüzü şiştiği için oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle ameliyat oldu."