Fenerbahçe’de sol bek için gündeme gelen son isim Ricardo Rodriguez
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek konusunda kararlı davranıyor. Ricardo Rodriguez'in kiralık transferi için uğraş veren sarı lacivertlilere Milan'dan gelen yanıt daha farklı oldu.
Fenerbahçe’de sol bek için gündeme gelen son isim Ricardo Rodriguez oldu. İtalyan basını, Milan’da forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcu için görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Ancak İtalyan devinin bonservis için kapıyı 9 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi.
Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulunacak. Rodriguez bu sezon 5 maçta 387 dakika süre alabildi.
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