Fenerbahçe’de sol bek için gündeme gelen son isim Ricardo Rodriguez oldu. İtalyan basını, Milan’da forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcu için görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Ancak İtalyan devinin bonservis için kapıyı 9 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi.

Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulunacak. Rodriguez bu sezon 5 maçta 387 dakika süre alabildi.

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