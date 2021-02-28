Futbol Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sürpriz kadro! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sürpriz kadro! Ozan Tufan...

Futbol

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sürpriz kadro! Ozan Tufan...

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan maça yedek başladı. Erol Bulut maç öncesi yaptığı açıklamada tercihlerle ilgili olarak konuştu.

28 Şubat 2021, Pazar 19:35 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi yaşandı. Erol Bulut, Ozan Tufan'ı kulübede oyuna başlatma kararı verdi.

Erol Bulut maç öncesi yaptığı açıklamada tercihlerle ilgili olarak, "Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu." dedi.

Öte yandan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sol bekte oynaması beklenen Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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