Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi yaşandı. Erol Bulut, Ozan Tufan'ı kulübede oyuna başlatma kararı verdi.

Erol Bulut maç öncesi yaptığı açıklamada tercihlerle ilgili olarak, "Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu." dedi.

Öte yandan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sol bekte oynaması beklenen Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.



