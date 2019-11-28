Vedat Muriqi için sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatacağı iddiaları dolaşırken Kosovalı oyuncu, beklenenden çok daha çabuk döndü.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Acaba kim geri döndü?" yazılarak Vedat Muriqi'in bir fotoğrafı paylaşıldı.

Muriqi, muhtemelen bir sonraki lig maçında kadrodaki yerini alacak. Ersun Yanal'ın Muriqi'e ne kadar süre vereceği maç gününde belli olacak.

Muriqi'in beklenenden çok daha çabuk dönmesi Fenerbahçeli taraftarları çok mutlu etti. Fenerbahçe'nin Twitter'daki paylaşımının altında birçok Fenerbahçeli taraftar, ezeli rakipleri Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve 2 aya yakın süredir sakatlığı yüzünden oynayamayan Radamel Falcao'ya gönderme yaptı.

Falcao Galatasaray'a transfer olurken "Admin Falcao sandım" sloganı popüler olmuştu. Fenerbahçeli taraftarlar da bu slogana gönderme yapmak amacıyla "admin Falcao" hashtag'ini trend'lere soktu.



