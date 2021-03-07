Futbol Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun istifa iddialarına jet yanıt

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun istifa iddialarına jet yanıt

Futbol

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun istifa iddialarına jet yanıt

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği yönündeki iddialara Fenerbahçe'de dolaylı cevap geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan kulüp, iddiaları yalanladı.

07 Mart 2021, Pazar 13:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği yönündeki iddialar asılsız çıktı. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda istifa haberleri dolaylı yoldan hedef alındı ve Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı paylaşıldı.

Belözoğlu'nun imza gününden paylaşılan karenin altına "Sonuna kadar Fenerbahçe" notu düşüldü.

Emre'nin bir süredir istifayı düşündüğü ve Samandıra Tesisleri'ndeki eşyalarını toplandığı iddia edilmişti.



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