Futbol Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.

Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

AA


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