Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık
Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.
Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.
AA
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