Futbol Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap

Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü'nün karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.

24 Aralık 2020, Perşembe 01:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Günün önemli manşetleri için tıkla

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"



AA

İlgili Haberler
Fenerbahçe:4 Medipol Başakşehir:1 (Maç özeti)Alanyaspor:1 Yeni Malatyaspor:1 (Maç sonucu)



;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mustafa Cengiz: Falcao ile ilgili her şey olabilir