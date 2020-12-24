Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü'nün karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.
24 Aralık 2020, Perşembe 01:11 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1341844896819388418
AA
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