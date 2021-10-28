Fenerbahçe'den Mahmut Uslu için ironik paylaşım
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki eski yöneticilerinden Mahmut Uslu geçtiğimiz günlerde Hürriyet Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya röportaj vermişti. Fenerbahçe kulübü, bu röportaj için resmi siteden ironik bir paylaşım yaptı. Ali Koç yönetimi ile Aziz Yıldırım ve ekibi arasındaki gerginlik sürüyor.
28 Ekim 2021, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
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İşte o paylaşım:
2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilişkisi kesilerek yönetimden ayrılan, 2013 yılında tekrar yönetime gelen Sn. Mahmut Uslu'nun, Fenerbahçemizin başarılı olmasını istediklerini 'samimiyetle' anlattığı, Hürriyet gazetesinde tam sayfa yer alan olağanüstü röportajı kaçırmayın
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1453714136420864005
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