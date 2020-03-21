Fenerbahçe'den resmi corona virüs açıklaması
Fenerbahçe basketbol takımında corona virüs belirtileri görülmesinin üzerine test için hastaneye gidildi.
21 Mart 2020, Cumartesi 12:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe, basketbol takımında corona virüs belirtilerinin rastlandığını ve test için hastaneye gidildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.
Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.