Fenerbahçe, basketbol takımında corona virüs belirtilerinin rastlandığını ve test için hastaneye gidildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.





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