Futbol Fenerbahçe'den resmi corona virüs açıklaması

Fenerbahçe'den resmi corona virüs açıklaması

Futbol

Fenerbahçe'den resmi corona virüs açıklaması

Fenerbahçe basketbol takımında corona virüs belirtileri görülmesinin üzerine test için hastaneye gidildi.

21 Mart 2020, Cumartesi 12:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, basketbol takımında corona virüs belirtilerinin rastlandığını ve test için hastaneye gidildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. 

 Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. 

 Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.


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