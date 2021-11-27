Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral kazansa da UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a son dakika golüyle mağlup oldu. İki maçın ardından Attila Szalai'nin yedek oturması soru işareti yarattı. Macarlar'dan Pereira'nın tercihiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Attila Szalai konuşulmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçmesi Attila Szalai'ye yaramadı. Szalai, takımın vazgeçilmeziyken son Galatasaray ve Olympiakos maçlarında kulübeye çekildi.

Bunun nedeni olarak sistem değişikliği gösterilse de yıldız futbolcunun başka bir takıma satıldığı yönünde spekülasyonlar da ortaya atıldı. İddianın çıkış noktası ise Macar kaynaklar. Buna göre adı Chelsea ve Atletico Madrid ile anılan Szalai’ye yakın çevresi, bu konuyla ilgili sorular yöneltti. 23 yaşındaki stoper, buna karşılık sessiz kalmayı tercih etti. Macarlar, Sarı-Lacivertliler’in yıldız futbolcuyu başka bir takıma satılması konusunda anlaşmanın sağlandığını düşünüyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden Attila Szalai iddialarının ardından açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada "Bugün bir gazetede oyuncumuz Attila Szalai'nin ilk onbirde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor denilen haber, baştan aşağı yalandır" ifadeleri kullanıldı.

Çıkan iddialarda Szalai’nin anlaştığı ekibin kim olduğu belirtilmezken, bonservis bedelinin ise en az 16 milyon Euro (Yaklaşık 218 milyon TL) olduğu öne sürülüyor.

Attila Szalai’nin adı son dönemde Chelsea ile anılıyor. Geçen hafta hem İngiliz hem de İspanyol medyası, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger’in Real Madrid ile prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı. Maviler’in de sağ ayaklı olmasına rağmen 3’lü savunmanın sol stoperi olarak oynayan Alman oyuncunun yerini Szalai ile doldurmak için Fenerbahçe’yle anlaşmaya yakın olduğu vurgulanmıştı.

Daha öncesinde Chelsea'ye yakın kaynaklardan Footbal Insider'a verilen özel bilgilere göre Attila Szalai'nin bağlı olduğu menajerlik şirketi olan ROGON'dan bazı temsilcilerin transfer görüşmelerini yapmak için Stamford Bridge Stadı'na gittiği yazılmıştı.

Chelsea, sezon sonunu beklemeden Macar futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilir. Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin piyasa değeri 11 milyon Euro. Macar stoperle Atletico Madrid ve bazı İtalyan takımlarının da yakından ilgilendiği belirtiliyor.