Futbol Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası!

Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası!

Futbol

Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası!

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli kulüp 3 Temmuz'da yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını duyurdu.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.

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