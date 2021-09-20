Fenerbahçeli Berisha'nın eşinden gelen mesajlara sert tepki
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'nın eşi Vllasaliu, kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesajlara tepki gösterdi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Lacivertliler'de Mergim Berisha'nın eşi, kendisine gelen bazı mesajlara tepki gösterdi. İşte o paylaşım:
Sevgili 'taraftarlar' ve stalker'lar. Kocam hakkında bir şey yazmak istemiyorum çünkü bu benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hepinizi direkt engelledim. Teşekkürler!
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