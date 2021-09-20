Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Lacivertliler'de Mergim Berisha'nın eşi, kendisine gelen bazı mesajlara tepki gösterdi. İşte o paylaşım:

Sevgili 'taraftarlar' ve stalker'lar. Kocam hakkında bir şey yazmak istemiyorum çünkü bu benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hepinizi direkt engelledim. Teşekkürler!