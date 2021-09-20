Futbol Fenerbahçeli Berisha'nın eşinden gelen mesajlara sert tepki

Fenerbahçeli Berisha'nın eşinden gelen mesajlara sert tepki

Futbol

Fenerbahçeli Berisha'nın eşinden gelen mesajlara sert tepki

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'nın eşi Vllasaliu, kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesajlara tepki gösterdi.

20 Eylül 2021, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Lacivertliler'de Mergim Berisha'nın eşi, kendisine gelen bazı mesajlara tepki gösterdi. İşte o paylaşım:

Sevgili 'taraftarlar' ve stalker'lar. Kocam hakkında bir şey yazmak istemiyorum çünkü bu benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hepinizi direkt engelledim. Teşekkürler!

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