Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı. Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.

İSTANBUL (İHA)







