Futbol Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Futbol

Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti taraftarı ile kutladı. Maçın bitiminde stadın balkonuna çıkan sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 01:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı. Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.

İSTANBUL (İHA)


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