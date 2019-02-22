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Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Özeti unutmayın

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zenit'in paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi

22 Şubat 2019, Cuma 09:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Özeti unutmayın

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.

Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgi film "The Simpsons" karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.

Rus ekibi bu paylaşımdan kısa bir süre sonra bu kez de maç özeti üzerinden bir göndermede bulundu.

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