Futbol Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Futbol

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe'nin 30 Eylül tarihi itibari ile 2 milyar 190 milyon TL olduğunu açıkladı.

08 Şubat 2020, Cumartesi 12:54 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübünün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısında Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.


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