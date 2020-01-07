Fenerbahçe’nin eski stoperi Galatasaray’a önerildi

Fanatik’ten Metin Karabaş’ın haberine göre Danimarkalı stoper Simon Kjaer menajerler aracılığıyla sarı kırmızılılara önerildi.

Sarı - Kırmızılıların stoper mevkisi için Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer ile ilgilendiği iddialarını Fanatik TV'de yorumlayan Metin Karabaş, "Simon Kjaer ismi her transfer döneminde Türkiye'de konuşuluyor. Menajerler tarafından teklif ediliyor. Ancak Galatasaray Kjaer'e gitmiş durumda değil. Kjaer'in Galatasaray'a önerilme durumu var. Şuan öncelik olacağını düşünmüyorum. Mert Çetin mi, Simon Kjaer mi diye sorarsan; Mert Galatasaray için daha öncelikli" yorumunu yaptı.

Sarı - Kırmızılı taraftarların sürpriz isimlere hazır olması gerektiğini vurgulayan Metin Karabaş, "Transfer süreçleri çok ilginçtir hiç olmayacak dediğin transfer bazı durumlar netleşirse ve koşullar uyarsa gerçekleşebilir. Ama Kjaer için çok ciddiye alınacak bir durum söz konusu değil" dedi.







