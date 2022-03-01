Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan iş insanı Aram Markaroğlu hayatını kaybetti. Markaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.
01 Mart 2022, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti.
Markaroğlu, yakın zamana kadar Fenerbahçe’nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapmıştı. Daha sonra Markaroğlu, görevini yürütürken istifa etmişti.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
"Kulübümüzün 4635 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de ve Fenerbahçe Futbol Akademimizin yönetiminde görev almış olan Aram Markaroğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Camiamızın kıymetli isimlerinden Merhum Aram Markaroğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Merhum Aram Markaroğlu'nun cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır."
Markaroğlu 11 Haziran’da, sosyal medya hesabından Dereağzı Tesisleri’ndeki yeni akademi binasını kulübe hiç bir yük getirmeden tamamladıklarını açıklayan, daha sonra da yönetim kurulu üyeliği ve alt yapı sorumluluğundan istifa ettiğini duyurmuştu.