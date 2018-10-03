Aykut Kocaman ve Ersun Yanal! İkisi de hazır...

Fenerbahçe’de Cocu’nun kredisi bittikten sonra doğal olarak hoca arayışları başladı. Gündemde yerli adaylar ilk sıralarda. Öncelik ise camianın çok tanıdığı isimlerde.

AYKUT HOCA KIRGIN AMA 'HAYIR' DEMEZ...

O isimlerin başında her zaman olduğu gibi Aykut Kocaman’ın adı yazıyor.

Kanarya’nın son teknik direktörü, sezon başındaki tavra, yani yaklaşık 2 haftalık oyalamaya çok kırgın.

Ancak bu noktada başkan Ali Koç’un devreye girmesinin dengeleri değiştirebileceği, böyle bir teklife deneyimli hocanın da ‘Hayır’ demeyeceği konuşuluyor.

Cocu ile yollar ayrılır ayrılmaz Koç’un ilk olarak Kocaman’ın kapısını çalacağı, görüşmeleri de sportif direktör Comolli’ye bırakmadan bizzat yapacağı gelen bilgiler arasında.

ASKIYA ALDI AMA GERİ ÇEVİRMEZ

Kanarya’da hocalık için bir diğer güçlü aday ise Ersun Yanal.

Takım çalıştırma fikrini askıya alan Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’den gelen teklifi geri çevirmesi mevcut ortamda mümkün görünmüyor.

Başkan Ali Koç ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilinen Yanal’ın yakın çevresine, “Fenerbahçe benim için her zaman çok özel bir kulüp. Şu an için takımın başında bir teknik direktör var. Benim ya da bir başka hocanın adının anılması doğru olmaz. Ancak zaman neler getirir göreceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Taraftarın sevgilisi olan ve takımın son lig şampiyonluğuna imzasını atan Ersun Yanal’ın olası bir teklifte Fenerbahçe’ye çok sıcak bakacağı belirtiliyor.

Fanatik