Fenerbahçe'nin transferi Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi
Fenerbahçe QPR'dan sezon sonu için transfer ettiği Bright Osayi-Samuel transferini daha erken bitirdi. Normal şartlarda Haziran 2021'de takıma katılması beklenen Samuel, bu sabah İstanbul'a geldi.
26 Ocak 2021, Salı 10:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.
Sarı Lacivertliler, genç oyuncunun transferini "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır" diyerek duyurdu.
Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
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