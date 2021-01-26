Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Sarı Lacivertliler, genç oyuncunun transferini "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır" diyerek duyurdu.

Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.



