Futbol Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kamp kadrosu açıklandı

Futbol

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 20:35 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertlilerde Kovid-19 testleri negatife dönen Nazım ve Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut, Perotti ve Sadık da Malatya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Samatta.

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