Fenerbahçe’de sürpriz forvet transferi! Sörloth olmayınca...

Fenerbahçe'de zaman daraldıkça santrfor için harcanan mesai de artıyor. Sarı-Lacivertli kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'un İspanyol kulübü Real Sociedad ile büyük oranla anlaşma sağlaması üzerine Fenerbahçeli kurmaylar önemli bir isim için daha harekete geçti. Bu isim Salomon Rondon.

A Spor'un haberine göre; Çin ekibi Dalian Professional ile olan sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek olan Rondon için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

Daha önce ismi Beşiktaş ile birlikte anılan Rondon da tıpkı Sörloth gibi fizikli bir oyuncu pivot santrfor olarak görev yapıyor. 31 yaşındaki Venezuellalı golcünün piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

Daha önce Rusya'da Zenit, Premier Lig'de de West Bromwich ve Newcastle United formaları giyen Rondon için West Bromwich kulübü 2019'da 18.3 milyon Euro bonservis ödemişti.

63 kez Venezuella Milli Takım forması giyen Rondon bu maçlarda 31 gol attı.