Futbol Fenerbahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku

Futbol

Fenerbahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı. Oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 13:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı. Tisserand, ülkesinin Tanzanya ve Benin ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Tecrübeli stoperin Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği şu an belirsiz. İlk tetkiklerin ardından sakatlığının ciddiyeti netleşecek.

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