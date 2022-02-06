Futbol Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber: Omzunda kırık var

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber: Omzunda kırık var

Futbol

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber: Omzunda kırık var

Fenerbahçe, Başakşehir maçında omzundan sakatlanan İrfan Can Kahveci'den gelen haberle sarsıldı. Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği duyuruldu.

06 Şubat 2022, Pazar 13:08 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'e 1-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe 'ye bir kötü haber de yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği duyuruldu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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