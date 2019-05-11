Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber
Kasımpaşa’yı yenip deplasman galibiyeti hasretine son veren Fenerbahçe bugün kendi sahasında Akhisar’a karşı şanssızlığını kırmak ve üst sıralara tırmanmak için sahada. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Akhisar, kazanamazsa lige veda edecek.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 37 puanla 12. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Sarı Lacivertli kulübe kötü haber yıldız futbolcu Mehmet Ekici'den geldi. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Michael Frey, Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu da sakatlıkları sebebiyle Akhisarspor karşısında forma giyemeyecekler.
Ersun Yanal'ın özellikle kulübede genç futbolculara şans vermesi bekleniyor.