Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber Kasımpaşa’yı yenip deplasman galibiyeti hasretine son veren Fenerbahçe bugün kendi sahasında Akhisar’a karşı şanssızlığını kırmak ve üst sıralara tırmanmak için sahada. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Akhisar, kazanamazsa lige veda edecek.