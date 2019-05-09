Fenerbahçe'ye yeni Kuyt: Geliyor

Küme düşen Fulham’da tutunamayan ve B. Dortmund’da da istenmeyen Schürrle, Fenerbahçe yolunda.

09 Mayıs 2019, Perşembe 09:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye yeni Kuyt: Geliyor

Fenerbahçe’nin Andre Schürrle’de istediği ortam oluştu. Yaz döneminde Alman futbolcu için nabız yoklayan ancak onu Fulham’a kaptıran Fenerbahçe, şimdi Schürrle’ye ulaşabilir. İngiliz basınında, Dortmund’un Schürrle ile devam etmek istemediği ve oyuncunun da küme düşen Fulham’da kalamayacağı detayı var.

Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayan Schürrle, Alman Milli Takımı’nda da boy gösterdi. Hırsı ve skorer özelliğiyle Schürrle, taraftarın eski sevgililerinden Dirk Kuyt’a benzetiliyor.

KRUSE BİTECEK

Werder Bremen'le mukavelesi biten Max Kruse için F.Bahçe, rakiplerine çelme takacak. Fenerbahçe, Kruse’de kesenin ağzını açacak.

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