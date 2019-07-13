Fernandes imzayı her an atabilir!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Göztepe'nin gündemine gelmişti. Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcuyla ilgili menajeri Paulo Barbosa'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Rusya'da yayım yapan Championat adlı internet sitesine konuşan Barbosa, "Lokomotiv ile görüşmelerimiz sürüyor. Durum, çok kısa bir süre içinde netlik kazanabilir. Fernandes de Moskova'ya geldi ve her gün çok sıkı çalışıyor. Sözleşme yenilemek için bazı şartlarımız var ama her iki taraf da bu konuda istekli. Bunun için ne kadar mümkün olduğunu ise hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus Dilber / Fanatik