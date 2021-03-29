39 yaşındaki Fernando Alonso yarışın ardından, "Yarışı bitirmek için sabırsızlanıyordum fakat mümkün değildi. Maalesef bazı sorunlarımız vardı. Sonunda frenler nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldık. Yine de benim için heyecan verici bir yarıştı. Açıkçası bunu nasıl açıklayacağımı tam bilmiyorum fakat, biraz adrenalin patlaması yaşıyorsunuz" demişti.

Alpine Takım Müdürü Marcin Budkowski ise yaşanan talihsiz olayı açıkladı. Budkowski, "İlk pit stopta arabanın performansının azaldığını gördük. İkinci pit stopta ise Fernando'nun aracının fren bölümüne bir sandviç ambalajının sıkıştığı ortaya çıktı. Bu da frenlerde aşırı ısınmaya yol açmış ve fren sistemini bozmuş. Biz de güvenlik endişesi nedeniyle Fernando'yu garaja aldık. Onun için çok şansız bir başlangıç oldu" dedi.

Fernando Alonso, 9. başladığı Bahreyn GP'sinde bir ara 7. sıraya kadar yükselmesine rağmen daha sonra gerilere düşmüştü. Özellikle iki eski şampiyon Fernando Alonso ve Sebastian Vettel arasında orta sıralarda yaşanan çekişme heyecan yaratmıştı.

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