Futbol Fernando Muslera 35. doğum gününü kutluyor

Fernando Muslera 35. doğum gününü kutluyor

Futbol

Fernando Muslera 35. doğum gününü kutluyor

Galatasaray tarihinin ilk yabancı kaptanı Fernando Muslera 35 yaşına girdi. 16 Haziran 1986 doğumlu Muslera için kulüp hesaplarından da paylaşım yapıldı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera bugün itibarıyla 35 yaşında! Galatasaray'da tam 10 senedir forma giyen Uruguaylı kaleci, kulüp tarihinin ilk yabancı kaptanı olmuştu. Şu anda Uruguay ile Copa America turnuvasında mücadele eden Muslera için kulüp hesaplarından da paylaşımlar yapıldı.

Geçen seneki doğum günü, ayağının kırıldığı döneme denk gelen Muslera, 34 yaşında hastanede girmiş ve getirilen pastayı üflemişti.


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