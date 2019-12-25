Fernando Muslera, Noel için Radamel Falcao'yu evinde ağırladı Galatasaray'ın iki Güney Amerikalı yıldızı Fernando Muslera ve Radamel Falcao, ailece bir araya geldi ve Noel'i kutladı. Muslera ve ailesi, Falcao ve ailesini misafir etti.