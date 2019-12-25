Fernando Muslera, Noel için Radamel Falcao'yu evinde ağırladı
Galatasaray'ın iki Güney Amerikalı yıldızı Fernando Muslera ve Radamel Falcao, ailece bir araya geldi ve Noel'i kutladı. Muslera ve ailesi, Falcao ve ailesini misafir etti.
Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero, Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'u misafir etti.
Noel'i hep beraber kutlayan iki aile, buluşmayı Instagram hesaplarında paylaştı. İki ailenin oldukça kalabalık şekilde buluştuğu Noel kutlamasında çocuklarla beraber yaklaşık 20 aile üyesi bulundu.
Yeni yıl kıyafetleriyle poz veren aile üyeleri arasında Muslera'ların yeni çocuğu da vardı.
Fernando Muslera, Noel kutlamasına ait fotoğrafları Instagram hesabında paylaşarak altına "Çok mutlu noeller, herkes için" notunu düştü.
https://www.instagram.com/p/B6fDtxaAgUb/