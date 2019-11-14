Ferrari Roma 620 beygirlik gücüyle geldi

Maranello, Modena ve Portofino gibi şehirlerin ardından Roma, Ferrari'nin son durağı oldu. Roma, Ferrari'nin 3.9 litrelik çift turbolu V8 motorunu kullanarak 620 beygir güç ve 760 Nm tork üretiyor. Araç bu gücü, 8 ileri vitesli çift kavramalı bir şanzıman ile aktarıyor. Ferrari'nin açıkladığı verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayabiliyor. 200 km hıza ise sadece 9.3 saniyede ulaşabilen araç, 320 km/s'i aşan maksimum hıza erişebiliyor. Toplamda 1.472 kilogram olan otomobil Portofino’ya göre 80 kilogram daha iyileştirilmiş.





Ferrari Roma teknik özellikleri

Önden motorlu bir yapıya sahip olan Ferrari Roma'da turbo destekli, 3.9 litrelik sekiz silindir bir makenie görev yapıyor. 5 bin 750 ile 7 bin 5600 devir aralığında 620 PS güç üretebilen bu makine, 800 Nm'lik maksimum torkunu ise 3 bin ile 5 bin 750 devir aralığında verebiliyor. Bu rakamları Portofino ile kıyasladığımızda beygir kısmında 590 birim ve tork kısmında ise 760 birimin üzerine çıkıldığını görüyoruz. 0'dan 100'e hızlanmasını 3.4 saniyede yapabilen otomobilin erişebileceği maksimum sürat ise 320 km/s.