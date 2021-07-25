Ellerinizi sürdüğünüzde ferah kokusunu hemen teninize bırakan fesleğen çiçeği, doğru bakıldığınca çok uzun süre yaşar ve gittikçe büyür. Peki, fesleğen çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Fesleğen çiçeği hikayesi nedir? Fesleğen çiçeği hakkında merak edilenler...

FESLEĞEN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Fesleğen aslında çok zor olmayan birkaç pratik bilgiyle kolayca bakımı yapılan bitkiler familyasında yer alır. Aşağıda yer alan bilgileri bilmeniz, fesleğenin bakımını daha iyi yapmanızı sağlayacaktır.

Humus bakımından zengin topraklarda daha iyi yetişir. Yani torflu toprakları tercih etmeniz gerekecek.

Şiddetli rüzgarları hiç sevmez. Aynı oranda güneş ışığını ve sıcaklığı sever. Bu yüzden bakımı için pencere kenarlarını, güneş gören balkonları seçmeniz daha doğru olacaktır.

Haftadan 1 kez sulamak yeterli olur. Ancak çok güneş alan bir yerdeyse bunu 2'ye çıkarabilirsiniz. Toprağın çok nemli kalmasına ve kurumasına izin vermemelisiniz.

Saksı içerisinde fazla suyun geçtiği alt deliklerin olmasına dikkat etmelisiniz.

Fesleğeni saksıya ektiyseniz, gün ışığı almasına özen gösterin. Çünkü fesleğenin büyümek için en çok ihtiyaç duyduğu gün ışığıdır. Yaklaşık 7 gün içerisinde kök tutmaya, köklenmeye başlayacaktır. Sıklıkla sulamak gerekmez. Haftada maksimum 1-2 kez sulamak yeterli olacaktır. Ancak derinlemesine sulamaya dikkat edin. Fesleğen yaprakları sararmışsa, fazla su aldığına, kurumuşsa az su verdiğiniz anlamına gelir.

FESLEĞEN ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fesleğen, güzel görünümü ve mis gibi kokusuyla evlerimizde en çok tercih ettiğimiz bitkilerden biri. Lezzetli oluşu ve güzel görüntüsünün yanı sıra sağlığımız üzerinde de pek çok olumlu etkiye sahiptir.

Fesleğen potasyum, demir, kalsiyum gibi minerallerle birlikte yüksek oranda A ve C vitaminleri de içerir. İçinde bulunan bu faydalı maddeler sayesinde bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiye sahip olan fesleğen, hazımsızlık ve mide kramplarını önler.

İçinde barındırdığı esansiyel yağlar sayesinde mide bulantısı, stres ve strese bağlı uyku problemi gibi sorunlar üzerinde etkilidir.

Migren ve baş ağrısına iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığında etkilidir. Gözeneklerin temizlenmesini sağlar.

Ciltteki sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.

Ağız içinde oluşan yara ve aftların iyileşmesine yardımcı olur.

İçinde bulunan vitaminler sayesinde vücuda enerji verir, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına yardımcı olur.

Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesini sağlar.

Ödeme bağlı şişkinliklerin oluşmasını engeller.



