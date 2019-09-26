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FIFA, futbolcu kiralama kurallarında değişikliğe gidiyor

FIFA, kiralık futbolcular konusunda radikal kararlar aldı. Önümüzdeki yıl uygulamaya girecek olan yaş ve kiralık oyuncu sayısı sınırlamasında amaç, kiralamanın ticarete dönüşmesinin önüne geçmek.

26 Eylül 2019, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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FIFA, futbolcu kiralama kurallarında değişikliğe gidiyor

2020-2021 sezonundan itibaren uygulanmaya başlayacak olan yeni kurala göre FIFA, kulüplerin 22 yaşını geçmiş en fazla 4 oyuncu kiralayabileceğini açıkladı. Kulüpler aynı şekilde kendi bünyelerindeki oyunculardan 22 yaşını geçmiş olanlardan da en fazla 4 tanesini dışarıya kirayabilecek.

Kademe kademe düşecek

FIFA Paydaşlar Komitesi'nin bu önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

Bu kuralın getirilme amacıysa kulüplerin kiralama yöntemini ticarete dökmesinin önüne geçmek ve sadece sportif amaçla kiralama yapmak.

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