FIFA, futbolcu kiralama kurallarında değişikliğe gidiyor

2020-2021 sezonundan itibaren uygulanmaya başlayacak olan yeni kurala göre FIFA, kulüplerin 22 yaşını geçmiş en fazla 4 oyuncu kiralayabileceğini açıkladı. Kulüpler aynı şekilde kendi bünyelerindeki oyunculardan 22 yaşını geçmiş olanlardan da en fazla 4 tanesini dışarıya kirayabilecek.

Kademe kademe düşecek

FIFA Paydaşlar Komitesi'nin bu önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

Bu kuralın getirilme amacıysa kulüplerin kiralama yöntemini ticarete dökmesinin önüne geçmek ve sadece sportif amaçla kiralama yapmak.