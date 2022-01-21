FIFA onayladı! Kadıoğlu A Milli Takım’da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tercih etmesi kararının FIFA nezdinde resmiyet kazandığını açıkladı.
21 Ocak 2022, Cuma 23:22 Son Güncelleme:
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TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye´den yana kullanan Fenerbahçe´nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu´nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı. Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda´yı temsil eden Ferdi´nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu´nun FIFA´ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı. TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu´na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."
DHA
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