Futbol FIFA onayladı! Kadıoğlu A Milli Takım’da

FIFA onayladı! Kadıoğlu A Milli Takım’da

Futbol

FIFA onayladı! Kadıoğlu A Milli Takım’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tercih etmesi kararının FIFA nezdinde resmiyet kazandığını açıkladı.

21 Ocak 2022, Cuma 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye´den yana kullanan Fenerbahçe´nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu´nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı. Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda´yı temsil eden Ferdi´nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu´nun FIFA´ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı. TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu´na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Elmas, Fatih Terim'le ayrılık sürecini anlattı: Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı