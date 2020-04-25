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Futbol FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

Futbol

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

FIFA, yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

25 Nisan 2020, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme:
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FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgından etkilenen futbol camiasını rahatlatma planının ilk adımı olarak birliğe üye 211 ülkenin futbol federasyonlarına toplamda 150 milyon dolara yakın finansal destekte bulunulacağı belirtildi.

Buna göre her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra, en az 500 bin dolarlık para yardımı alacağı ifade edildi.

AA


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