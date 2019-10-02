Fikret Orman kesin olarak aday olmuyor

Fikret Orman'ın ilk ekibindeki kadroda görev yapan eski yönetici Candaş Tolga Işık, twitter'dan yaptığı bilgilendirmeyle Fikret Orman'ın başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"Az önce Fikret Orman’la konuştum 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım' dedi" tweet'ini atan Işık, böylece Fikret Orman'ın adaylığıyla ilgili oluşan kafa karışıklığına son verdi.

Candaş Tolga Işık, daha önce de Youtube'daki 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programına katılmış ve başkanlık yarışının Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında geçeceğini düşündüğünü söylemişti.