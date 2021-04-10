Şans Postası Filiz Özkol: 10-16 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

Filiz Özkol: 10-16 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

Şans Postası

Filiz Özkol: 10-16 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

Posta Gazetesi yazarı astrolog Filiz Özkol, 10-16 Nisan haftası burçların şans ve para durumunu yazdı

10 Nisan 2021, Cumartesi 15:04 Son Güncelleme:
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KOÇ:

Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var, biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bu hafta birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duygusu ile yaklaşacaksınız. Seviliyorsunuz.

BOĞA:

düşünceli kişileri sevmenize rağmen hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi içinizde irdeliyorsunuz. Bu hafta, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

İKİZLER:

Fırsatlardan faydalanmasını biliyorsunuz. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddi sorunlar gündeme gelebilir. Zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.

YENGEÇ:

Dostluk duygularının temelinde yatan geleneksel kurallara önem veriyorsunuz. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bu hafta çelişkileriniz var.

ASLAN:

Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güveninizin eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

BAŞAK:

Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarla dikkat çekmeyi başaracak, çevrenizi etkileyeceksiniz. İletişim gezegeni Merkür, sosyal yaşantınıza canlılık verirken mantık karmaşası yaşayabilirsiniz.

TERAZİ:

Bu hafta düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak partnerinizle birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

AKREP:

Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramayın. Disiplinin önemli olduğu bir hafta içindesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.

YAY:

Düşüncelerinizi paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli gelişimlere neden olacak.

OĞLAK:

Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.

KOVA:

Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnun olacaksınız. Çevrenizin desteğine ihtiyacınız var.

BALIK:

Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek.



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