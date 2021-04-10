Filiz Özkol: 10-16 Nisan haftası burçların şans ve para durumu
Posta Gazetesi yazarı astrolog Filiz Özkol, 10-16 Nisan haftası burçların şans ve para durumunu yazdı
10 Nisan 2021, Cumartesi 15:04 Son Güncelleme:
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KOÇ:
Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var, biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bu hafta birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duygusu ile yaklaşacaksınız. Seviliyorsunuz.
BOĞA:
düşünceli kişileri sevmenize rağmen hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi içinizde irdeliyorsunuz. Bu hafta, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.
İKİZLER:
Fırsatlardan faydalanmasını biliyorsunuz. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddi sorunlar gündeme gelebilir. Zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.
YENGEÇ:
Dostluk duygularının temelinde yatan geleneksel kurallara önem veriyorsunuz. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bu hafta çelişkileriniz var.
ASLAN:
Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güveninizin eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.
BAŞAK:
Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarla dikkat çekmeyi başaracak, çevrenizi etkileyeceksiniz. İletişim gezegeni Merkür, sosyal yaşantınıza canlılık verirken mantık karmaşası yaşayabilirsiniz.
TERAZİ:
Bu hafta düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak partnerinizle birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.
AKREP:
Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramayın. Disiplinin önemli olduğu bir hafta içindesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.
YAY:
Düşüncelerinizi paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli gelişimlere neden olacak.
OĞLAK:
Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.
KOVA:
Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnun olacaksınız. Çevrenizin desteğine ihtiyacınız var.
BALIK:
Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek.