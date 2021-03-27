Filiz Özkol: 27 Mart - 2 Nisan burçların şans ve para durumu

KOÇ

İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

BOĞA

İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olun. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırmakta size yardımcı olacak. Maddi konularda bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

İKİZLER

Bu hafta inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor, bunun farkındasınız.

YENGEÇ

Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor. Bu hafta özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

ASLAN

Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Maddi konularda sürprizler olacak.

BAŞAK

Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

TERAZİ

Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bu hafta yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP

Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

YAY

Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

OĞLAK

Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta yaşayacaksınız.

KOVA

Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ve aynı zamanda arkadaşlıkların iş ilişkilerine döneceği bir dönem. İletişim kurup saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir dostluğa ihtiyaç duyacaksınız.

BALIK

Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli değişiklik söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Bu hafta sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek pek çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.