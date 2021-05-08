Filiz Özkol: 8-14 Mayıs haftası burçların şans ve para durumu

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtıyor. Sır saklamanız gerektiğini öğrenmelisiniz.

BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulma zamanı. Düşüncelerinizi yeniden formatlayın. Çevrenizdekilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. İnatçı yönlerinize dikkat.

İKİZLER: Çok gezip araştırarak bir konuyu öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan az kişi vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız. Bugün, çevrenize ters düşebilirsiniz.

YENGEÇ: Dengelerinizi bozmak istemediğiniz için çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler. Arkadaşlarınızla yapacağınız iş birliği sayesinde önemli aşamalar kaydedeceksiniz. Daha itaatkar olmalısınız.

ASLAN: Zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam. Çevrenizin sizin hakkınızdaki sözlerine aldırmayın.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli, disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için başarı her geçen gün size daha çok yaklaşıyor. Çevrenizden istemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.

TERAZİ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı geldi. Çalışma evinizde ilerleyen savaşçı gezegen Mars, size çok şey öğretecektir. Duygusallığı bırakmalısınız.

AKREP: Arkadaşlarına duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bunaldığınızda sorumluluklardan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden başaramıyorsunuz. Uzaklardan alacağınız haberlere şaşırmamalısınız.

YAY: Bu hafta maddi konularla ilgili harcamalarınıza dikkat edin. Düşündüğünüz işlerin maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için çoğu kez yaşamı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Enerjiniz çok yüksek, her konuda dikkatli olmalısınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip edince karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla bütçenizi yeniden dengeleyeceksiniz.

KOVA: Başarıyı amaç haline getirdiğiniz için zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size iyi geliyor.

BALIK: Bu hafta yoğun duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi altüst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zamanı iyi kullanmalısınız. Özellikle duygusal tarafınızı kontrol altında tutmalısınız.