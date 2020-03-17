Kültür & Sanat Film kiralama dönemi geri geldi

Film kiralama dönemi geri geldi

Kültür & Sanat

Film kiralama dönemi geri geldi

Medya şirketi NBCUniversal, vizyona girme tarihleri ertelenen filmlerin kiralanarak evde izlenmesi fırsatı sunmaya hazırlanıyor.

17 Mart 2020, Salı 11:54 Son Güncelleme:
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İnsanların evden çıkmamaları için başlatılan kampanyalar ve tedbirler giderek artarken, sinema ve tiyatroların tamamı Türkiye'de de kapatıldı. Buna bağlı olarak küresel çapta da neredeyse tüm filmlerin vizyon tarihleri ertelendi. Medya şirketi NBCUniversal, yapımlarına büyük emek verilen filmlerin izleyiciden uzak kalmaması için nostaljik bir çözüm geliştirdi. Medya devi, sinemaseverlerin film keyfine büyük salonlardan değil evden devam etmeleri için filmleri kiralama dönemine giriyor. Yani NBCUniversal, "Siz sinemaya gidemiyorsanız, sinema size gelir" diyor. Bu kapsamda sinemaseverler, şu anda vizyonda olması gereken filmlerin kiralanarak evde izlenmesi uygulamasını başlatıyor. Hatta, koronavirüs nedeniyle evden çıkmamanın bir avantajı daha, bazı filmler vizyon tarihinden önce de kiralanabilecek. 

Yıllardır bekleniyordu

NBCUniversal'dan gelen açıklamaya göre, Cuma günü başlanacak uygulama ile ilk etapta The Hunt, The Invisible Man ve Emma, ABD'de 20 dolar (128 TL) kiralanabilecek. ABD dışındaki kiralamalarda da aynı ücret geçerli olacak. Pazar günü itibariyla Çin, Fransa, İtalya ve ABD'nin pek çok eyaletinde sinema salonları kepenk kapatma kararı almıştı. ABD merkezli internet sitesi Recode'da yer alan habere göre, vizyon tarihiyle aynı gün de filmleri kiralayarak evde izlemek, sinemaseverlerin yıllardır talep ettiği bir uygulamaydı. 

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