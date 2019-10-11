Her yıl olduğu gibi, merakla beklenen yeni yapımları izleyicilerle buluşturan Filmekimi, bu yıl TV+ işbirliğiyle Ankaralı sinemaseverlere yirmi beş filmlik zengin bir program sunuyor. Dünyanın saygın festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş filmler 11-15 Ekim tarihlerinde Ankara Cinemaximum Cepa’da izleyicilere sinema şöleni yaşatacak.

Programda, Bong Joon-ho'nun Güney Kore'de beğeniyle izlenen, Altın Palmiye ödülüne sahip "Parazit" filmi, Levan Akin'in yönettiği İsveç'in Oscar adayı seçilen "Ve Sonra Dans Ettik" filmi, tiyatro yönetmeni Nicolas Bedos'un "Yeni Baştan" adlı filmi, yine Cannes'da Jüri Ödülü'nü kazanan "Bacurau" katılımcıların beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında ayrıca Giuseppe Capotondi'nin Venedik Film Festivali'nde kapanış filmi olarak gösterilen "Yanık Portakal" filmi, Dardenne Kardeşler'in bu yıl "En İyi Yönetmen" ödülü kazanan filmi "Genç Ahmed", Jessica Hausner'in Emily Beecham'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü getiren yeni filmi "Küçük Joe" da var.