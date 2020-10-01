Haberler Ekonomi Haberleri Finansal okuryazarlık nedir biliyor musunuz? Finansal okuryazarlık nedir biliyor musunuz? Ekonomi Paranızı doğru yönettiğinizi düşünüyor musunuz? Haydi gelin hem kendinizi test edin. 01 Ekim 2020, Perşembe 09:38 Son Güncelleme: 01.10.2020 09:38 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ finansal okuryazarlık ekonomi birikim finans testi Yazarlarımızdan Feci bir tartışma Hakan Çelik Kendinizi test edin Özlem Denizmen HDP’ye operasyon... Oral Çalışlar BUNLARI DA OKUYUN 1 Almanya, 11 ülkeye seyahat konusunda uyardı 2 Kamuda başarılı memurlara ödül 3 Azerbaycan: Ermenistan yabancı ülkelerden terörist getirdi 4 Maskeli düzenbazlar 5 RTÜK'ten yayın ihlali cezalarına ilişkin açıklama